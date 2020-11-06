Врач рассказал, что можно, а что нельзя есть больным коронавирусом

«Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды», - сказал специалист Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Врач-терапевт Филипп Кузьменко порекомендовал пациентам, у которых подтвержден коронавирус, снизить употребление количества соленой пищи, равно как и меньше пить алкоголь.

В эфире Радио Sputnik специалист отметил, что поддержание нормы водно-солевого баланса в теле человека - это обязательная часть лечения для заразившихся COVID-19. В медучреждениях за питанием следят врачи, а те, кто находится на домашнем лечении, должны сами тщательно соблюдать режим питания.

- Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды, - сказал он в интервью. - Надо также ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь.

Соленое не только обезвоживает организм, но и слишком загущает кровь. Это создает опасность при болезни COVID-19. Соль наполняет ткани жидкой составляющей, в самих же сосудах как бы происходит сгущение. Получается, там жидких частей меньше, а больше кровяных клеток. Все же по поводу питания во время болезни лучше проконсультироваться со специалистом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: Один день лечения больного с коронавирусной инфекцией стоит от 90 до 220 рублей

Он добавил, что "мы сами должны лечить своих людей от коронавируса и не рассчитывать на помощь из-за границы" (подробности).