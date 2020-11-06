Масочный режим вводят в Могилеве из-за COVID-19: кто и где должен носить маски

Масочный режим вводят в Могилеве Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Могилевский горисполком принял решение о введении в областном центре масочного режима, сообщили на сайте городской администрации 6 ноября. Об этом говорится в дополнении к комплексному плану мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на территории города в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Первоначальный план был утвержден решением горисполкома от 9 сентября.

Дополнения предусматривают введение в Могилеве масочного режима уже с 5 ноября. В документе прописано, что все должны обязательно использовать маски на объектах (в том числе движимых) и в организациях всех форм собственности. Это, в частности, магазины, торговые центры, объекты общепита (кроме времени непосредственного приема пищи), аптеки, больницы, поликлиники, учебные заведения, спортивные объекты, центры культуры, административные здания, отделения почты и банков. В целом речь идет о всех объектах, где трудно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

Кроме того, обязательно нужно носить маску в общественном транспорте - не только в троллейбусах и автобусах, но и в маршрутках, и даже в обычных такси.

О наказании для тех, кого заметят без маски, пока ничего не сообщается. Информации об аналогичных мерах в других городах Беларуси пока нет. Судя по всему, Могилев стал первым городом Беларуси, где введен масочный режим.