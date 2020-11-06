Журналистка «Зелёного портала» Анастасия Захаревич находится в изоляторе на Окрестина

До сих пор о её местонахождении ничего известно не было. Фото: facebook.com

Журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Как рассказала БелаПАН главный редактор сайта Янина Мельникова, в списках волонтеров Анастасия числится проходящей по административной статье. «Подтверждения этому в самом изоляторе на Окрестина получить не удалось, дозвониться туда невозможно. Адвокат тоже ищет Настю, может, сегодня будет и суд», - проинформировала Мельникова.

5 ноября в столице во время марша людей с инвалидностью была задержана Захаревич. Как рассказали очевидцы, местом ее задержания стал цветочный магазин, что на пр. Независимости около ГУМа. Она заскочила в магазин, пытаясь уйти от преследовавших ее неизвестных людей в штатском. До этого момента она увидела, что за ней следят, и позвонила маме. После этого о ее местонахождении ничего известно не было. Напомним: в начале сентября Захаревич уже задерживали. Тогда ей дали 7 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. МВД: Задержали мужчину, который за 43 рубля размахивал БЧБ-флагом на остановке

А еще перед своей акцией протеста он выпивал (подробности).