Погода в выходные 7 - 8 ноября: начнется похолодание, в начале недели - заморозки

В выходные 7-8 ноября начнется похолодание Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В выходные в Беларуси будет еще не по-ноябрьски тепло. В субботу, 7 ноября, прогнозируют облачную с прояснениями погоду и без осадков. Максимальная температура днем повысится до плюс 8 - 13 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, такая же погода сохранится, похолодает лишь на 1 - 2 градуса, а осадки возможны по северо-востоку страны - там скажется влияние фронтального раздела, который придет с Балтийского моря и принесет затем похолодание.

Поэтому уже в ночь на понедельник, 9 ноября, температура снизится до 0 - плюс 6 градусов, а в Витебской области подморозит до минус 1 - 3 градусов. Днем по стране - от 2 до 10 градусов тепла, прогнозирует Белгидромет.

Водителям уже можно задуматься над сменой летних шин на зимние. Во вторник и среду, 10 - 11 ноября, будет сохраняться прохладная погода, ночные температуры будут понижаться до ноля градусов и небольших морозов. Днем в среднем по стране - 4 - 6 тепла, местами с осадками.