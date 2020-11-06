Видеофакт. Лукашенко прокатился в кабине вместе с машинистами метро

«Так он, практически как автопилот в самолёте?», - интересовался Лукашенко. Скрин видео: t.me/pul_1

– О, так молодые хлопцы ещё. Конечно, нужно строить метро дальше. А то тут дискуссии разные «будем-не будем». Так едем? — спросил президент, войдя в кабину.

Телеграм-канал Пул Первого сообщает, что во время поездки Лукашенко интересовался у одного из машинистов принципам управления составом: «Так он, практически, как автопилот в самолёте?»

«Да, - отвечал ему один из машинистов. – Мы контролируем ход движения, а также отвечаем, в случае надобности, за экстренное торможение».

Напомним, утром, 6 ноября, Александр Лукашенко открыл в Минске станции новой третьей линии подземки. Торжественную церемонию открытия новой ветки минского метрополитена провели на «Ковальской Слободе» - новой станции. В президентской пресс-службе рассказали, что на мероприятие пригласили также метростроевцев и работников метрополитена.

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