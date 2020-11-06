Вокалист группы «Мутнаевока» Евгений Змушко осуждён 15 суток ареста

Евгению было вменено правонарушение по ч. 1 ст. 23.34 Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Фото: ultra-music.com

5 ноября, после дворового концерта в районе улицы Райниса, задержали вокалиста группы «Мутнаевока» Евгения Змушко. Вместе с ним задержали и парня, с которым он уходил после концерта, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Позже стало известно, что 6 ноября, на заседании суда, музыканту назначили 15-суточный административный арест. Такое решение Заводского района Минска приняла судья Анастасия Осипчик.

Евгению было вменено правонарушение по ч. 1 ст. 23.34 Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

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