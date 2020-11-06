Журналист Чуденцов приговорен к 5,5 года заключения за наркотики и порно

Журналист Чуденцов приговорен к 5,5 годам заключения и штрафу. Фото: facebook.com/chudentsov.

В Минске 6 ноября вынесли приговор скандально известному журналисту Владимиру Чуденцову и приговорили его по нескольким уголовным статьям к 6,5 года заключения. По амнистии срок приговора снизили на один год.

Суд проходил в закрытом режиме, поэтому материалы дела неизвестны. В пресс-службе Минского городского суда сообщили, что мужчину признали виновным в хранении с целью распространения и распространении заведомо несовершеннолетнему порнографического материала, приобретении и хранении наркотического средства, а также в покушении на незаконное перемещение через границу наркотического средства.

Кроме срока в колонии усиленного режима, Чуденцов приговорен к штрафу в размере 1000 базовых величин, что составляет 27 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, год назад у Чуденцова на белорусско-польской границе, в поезде на Варшаву, нашли марихуану.

А в январе СК возбудил еще одно уголовное дело - за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Это произошло после публикации в прессе соответствующего сообщения. К этому уголовному делу приобщили материалы проверки в отношении Чуденцова по другому факту совершения им в 2016 году действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, сообщал СК.

Исходя из приговора суда, можно сделать вывод, что эти обвинения с мужчины впоследствии сняли.