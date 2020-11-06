Марии Колесниковой и Виктору Бабарико подлили сроки заключения под стражей

Решение суда по Виктору Бабарико будет обжаловано в Минском городском суде. Фото: youtube.com

Срок содержания под стражей Марии Колесниковой продлен до 8 января. Следственным комитетом было отказано изменить меру пресечения для Марии Колесниковой с содержания под стражу на залог. Как сообщил официальный телеграм-канал Виктора Бабарико, в СК это объяснили тем, что избранная мера пресечения является наиболее целесообразной и эффективной.

Срок содержания под стражей продлен и Виктору Бабарико. 6 ноября суд отказал адвокатам Бабарико в удовлетворении жалобы на продление срока его содержания под стражей. Его продержат в СИЗО КГБ до 18 декабря.

«Конкретные фактические обстоятельства и доказательства, которые бы подтверждали, что есть основания для меры пресечения и ее продления, так и не прозвучали», - сообщил БелаПАН адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

Он отмечает, что адвокатам вообще не ясно, в чем заключается проверка обоснованности продления заключения под стражу.

Лаевский заявляет, что данное решение суда будет обжаловано в Минском городском суде.

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Встреча длилась 4,5 часа, но детали разговора не разглашаются. Известно только, что затрагивали тему Конституции (подробности).