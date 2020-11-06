Журналистке «Зеленого портала» Анастасии Захаревич дали 15 суток ареста

Журналистку Захаревич судили сразу по двум статьям. Фото: svaboda.org

Журналистке «Зеленого портала» Анастасии Захаревич, которая была задержана на марше людей с инвалидностью, состоявшемся 5 ноября, дали 15 суток административного ареста. Об этом сообщает БАЖ.

Данное решение было принято в суде Ленинского района Минска судьей Юлией Шут. Журналистку судили по двум статьям: 23.34 - участие в несанкционированных массовых мероприятиях и 23.4 - неповиновение сотрудникам милиции.

Утром 6 ноября стало известно о том, что Захаревич находится в ИВС на Окрестина.

Напомним, журналистка Анастасия Захаревич была задержана в четверг, 5 ноября, во время марша людей с инвалидностью.

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Журналисту БелаПАН Павлу Добровольскому, который был задержан 30 октября, дали 15 суток ареста.

Суд состоялся в понедельник, 2 ноября. Добровольского судили по части 1 статьи 23.34 - участие в несанкционированном массовом мероприятии. (подробности)