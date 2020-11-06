Курсы валют на 6 ноября: белорусский рубль укрепился к корзине валют

Актуальные курсы валют Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 6 ноября, прошли торги. Евро, доллар и российский рубль подешевели. Данная информация была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар снизился на 0,0373 и теперь стоит 2,578 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0219 и теперь стоит 3,0537 белорусского рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,0073 и теперь стоит 3,3365 белорусского рубля.

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