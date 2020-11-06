Лукашенко: Я гарантирую вам новые выборы, гарантирую

Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко в пятницу, 6 ноября, открывал Зеленолужскую линию метро. После открытия он пообщался с коллективом метростроя. Лукашенко высказался и о проведении новых выборов. В телеграм-канале «Пул Первого» был опубликован видеофрагмент.

- Ну и на злобу дня: некоторые требуют от нас новые выборы провести. Гарантирую вам новые выборы, когда вы примете решение. Немцы вот вчера озаботились и аж в своем парламенте приняли решение для нас белорусов. Но хочу вам сказать, чтобы вы у себя для начала разобрались или в Польше разобрались, которая рядом совсем. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые президентские выборы, - заявил Лукашенко.

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