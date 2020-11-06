Сына Шушкевича осудили на 10 суток за репосты в соцсети. Фото: vk.com

Сына Станислава Шушкевича - первого главы независимой Беларуси - осудили на 10 суток административного ареста. Недавно его судили за репосты в соцсети Facebook. Сыну первого белорусского лидера - 36 лет, его тоже зовут Станислав. Он - предприниматель.

По информации nashaniva.by, его задержали 4 ноября у подъезда своего дома. Мать Станислава, Ирина, рассказала, что заявление на Шушкевича-младшего составил участковый. Милиционер заметил репосты, сделанные в соцсети Станиславом. В итоге суд признал Шушкевича виновным (по какой статье - не уточняется) и отправил на 10 суток ареста. Заключение Станислав отбывает в изоляторе на Окрестина в Минске.

По словам женщины, она не знает, какие именно были репосты на странице сына.

- Но он против этого режима и не скрывает этого, - цитирует издание мать мужчины.

Она добавила, что Шушкевич-старший, которому уже 85 лет, не очень хорошо себя чувствует и переживает, что не может участвовать в воскресных шествиях, «но все равно хочет туда». У Станислава Станиславовича болят ноги.