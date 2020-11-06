Евросоюз 6 ноября ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 чиновников

Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 чиновников Фото: Павел МАРТИНЧИК

Евросоюз в пятницу, 6 ноября, ввел санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 чиновников. Данная информация была опубликована в официальном журнале ЕС.

Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию Европейского союза, а также заморозку активов.

- Решение о введении санкций было принято в связи с тяжелой ситуацией в Беларуси, ввиду непрекращающегося насилия со стороны силовиков в отношении мирных граждан и представителей оппозиции, - говорится в сообщении.

Помимо Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора, в санкционном списке оказались глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель, глава СК Иван Носкевич, зампред СК Андрей Смаль, глава Госкомитета судебных экспертиз Алексей Волков, зампред СК Сергей Аземша, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, замминистра информации Игорь Бузовский, руководитель оперативно-аналитического центра при президенте Андрей Павлюченко, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, экс-глава Совбеза Андрей Равков, глава Конституционного суда Петр Миклашевич, командир группы «Альфа» КГБ Сергей Зубков.

Напомним, что 2 октября Европейский союз ввел санкции против 40 официальных лиц из Беларуси. Лукашенко в данном списке не оказалось.

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