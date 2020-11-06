«Окрестина сделало свое дело»: у баскетболистики Елены Левченко - положительный тест на коронавирус

У Левченко - положительный тест на COVID-19 Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

У баскетболистки Елены Левченко выявлен коронавирус. Об этом именитая спортсменка написала у себя в Инстаграм.

- Да, у меня подтвердился коронавирус. Наверное еще полгода назад это бы прозвучало таким образом, будто самая страшная болезнь пришла. Но сейчас, после всех тех событий, которые произошли летом и осенью, все воспринимается в разы легче, - написала Левченко.

Она отметила, что перед своим отлетом в Грецию сдавала тест на COVID-19 и результат был отрицательным.

- В какой-то момент, уже в Греции, я поняла, что не ощущаю никаких запахов. Да, я понимала, что это один из самых распространенных симптомов коронавируса. Чтобы убедиться в том, что обоняние на самом деле пропало, я перенюхала все свои кремы в ванной. Да, я не чувствовала запахов, - говорится в сообщении спортсменки.

Елена Левченко добавила, что никакой паники у нее не было. Но призналась в том, что ощущения были странные и на градуснике температура 37.

- Уже утром следующего дня я сдала тест на коронавирус. Результат оказался положительным. На данный момент, у меня нет температуры, есть заложенность носа, хотя я дышу и хорошо. Что касается вкуса еды, то я слабо его ощущаю. Если вы спросите меня, о чем я думаю в режиме самоизоляции, то я отвечу, что расслабиться мне сложно. Я ведь только прилетела в Афины, начала потихоньку приходить в себя, начала тренировки. У меня были планы, но потом их не стало. Мне хотелось кричать, - добавила Левченко.

Спортсменка также написала о том, что какой бы сложной не была ситуация, на нее все равно нужно смотреть положительно.

- Да, я понимаю, что продолжаю терять свою форму. Да, я нахожусь в новой стране. Да, я недавно вышла из тюрьмы. Да, все это действительно происходит со мной. Но мое же сердце бьется! От коронавируса никто не застрахован. А когда твой иммунитет ослаблен, то организм менее сопротивляется вирусам. Думаю, что здесь нахождение на Окрестина сделало свое дело. Мой план на ближайшие 10 дней – укрепление организма, - написала Левченко.

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