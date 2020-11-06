В Министерстве культуры рассказали, каким образом можно вернуть деньги за билеты на «Лiстапад»

В Минкульте рассказали, как можно вернуть деньги за билеты на "Лiстапад" Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве культуры рассказали, каким образом можно вернуть деньги за билеты на Минский международный кинофестиваль «Лiстапад». Об этом сообщает БелТА.

Денежные средства можно вернуть уже с 6 ноября и в полном объеме. Они будут возвращены именно в том видео и объеме, в котором были внесены покупателями.

Чтобы это сделать, необходимо обратиться в кассы кинотеатров, в которых были куплены билеты. Если же они приобретались через электронный сервис билетов: Ticketpro, Kvitki, Bileti, Kassy, то необходимо связываться с ними.

Напомним, что 5 ноября, в четверг, в Министерстве культуры сообщили о том, что Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» отменен. Причина – коронавирус.

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