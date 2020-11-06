Лукашенко: Я хочу, чтобы вы жили на своей земле или «под землей», но никто не вправе сделать нас своим придатком

Лукашенко призвал людей думать своей головой и анализировать информацию. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 6 ноября, открыл в метрополитене третью Зеленолужскую ветку метро. После открытия Лукашенко пообщался с коллективом метростроя. Об этом сообщает БелТА.

- Хочу, чтобы вы одно запомнили: хорошо везде, где нет нас. И второе: я очень хочу, чтобы вы жили на земле своей, а если и «под землей», то именно в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком, - заявил Лукашенко.

Он также призвал людей анализировать те события, который на данный момент происходят в Беларуси и думать своей головой.

- Я очень хочу, чтобы все думали своей головой. Обязательно думайте, а если вы что-то говорите, то аргументируйте это. И поскольку сегодня у нас праздник – открытие новой ветки метро, то я всех вас поздравляю. Хочу, чтобы мы сумели сохранить вас: талантливых, толковых и умных. Вы ведь действительно очень классные специалисты. Держите всегда голову свою в руках и думайте, как жить дальше. Да, вы уйдете, но ваши дети придут сюда. Они нигде не нужны никому, кроме как на своем куске земли. И давайте мы будем об этом думать, - подчеркнул Лукашенко.

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