Более 600 представителей культуры потребовали восстановить артистов Большого театра Беларуси, которые были уволены

Более 600 представителей культуры подписали открытое письмо, в котором потребовали восстановить уволенных артистов Большого театра Беларуси Фото: Инна КОРСАК

Более 600 представителей культуры подписали открытое письмо с требование восстановить артистов Большого театра Беларуси, которые были уволены 28 октября. Напомним, что среди уволенных артистов – солист Илья Сильчуков, дирижер Андрей Галанов, концертмейстер Регина Саркисова, а также артисты оркестра Алла Джиган и Александра Потемина.

- Национальная культура всегда создается при помощи множества, но это множество состоит из единиц, из уникальных личностей. Каждая труппа, каждый оркестр, не просто состоит из профессионалов, он годами формируется и срастается в единый творческий организм, который живет в искусстве. И любое насильственное изменение всегда влечет за собой потери. И они могут стать настоящей катастрофой. На сегодняшний день, увольнение ведущих артистов Большого театра Беларуси – это удар, последствия от которого будут отзываться годами. Причины, по которой они были уволены – настоящий позор для белорусского общества. Артисты лишь высказали свою гражданскую позицию. Их «отлучили от театра» за то, что они совершили «аморальный поступок»… Мы требуем соблюдения конституционного права, которое позволяет выражать собственное мнение и требуем восстановить уволенных коллег, - говорится в заявлении.

Напомним, что 4 ноября, в среду, в сети появилось видеообращение, в котором приняли участие 188 сотрудников, среди которых солисты оперы и балета, режиссеры. Они призвали руководство пересмотреть свое решение в отношении уволенных коллег.

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