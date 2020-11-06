«Выборы прошли, президент был избран, и поверьте мне, законно»: первый замглавы МВД Казакевич встретился 6 ноября со студентами МГЛУ

Первый замминистра МВД встретился со студентами МГЛУ. Фото: БелТА

Первый заместитель главы МВД Геннадий Казакевич в пятницу, 6 ноября, встретился со студентами МГЛУ. Он сразу заявил, что ответит на все интересующие вопросы. Портал tut.by приводит несколько ярких цитат.

О президентских выборах

Президентские выборы, которые состоялись в Беларуси 9 августа – да, я принципиально уйду от того, насколько они были прозрачными или непрозрачными, - потому что я понимаю четко как гражданин, что выборы у нас прошли, президент был избран, и, поверьте мне, абсолютно законно. И именно это послужило информационным поводом для того, чтобы подготовленную массу негатива, который уже был в нашем общества, использовать для раскачивания ситуации в стране.

Об изнасилованных во время протестов

- Хочу сказать вам, что нет ни одного доказанного факта изнасилования ни мужчин, ни женщин. Но вместе с тем я четко могу вам сказать, что насилие было. Ну а как иначе можно обеспечить общественный порядок. Что вот сейчас происходит? В СК, к примеру, находится 300 материалов по каждому из фактов такого насилия. Да, мы не ограничивали ни одного гражданина нашей страны в том, чтобы он путем обращения в правоохранительные органы, смог изложить все обстоятельства случившегося. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Человек, который сознательно нарушает общественный порядок, строит баррикады, поднимает руку на сотрудника милиции, должен понимать, что получит ответ.

Об экстремистском телеграм-канале

- Ну вот заметьте, что каждое воскресенье, словно по команде, появляется информация о каких-то маршах. Ими командует, как мы называем его, «генерал Некста». И гражданами нашими он командует, и нами. И мы уже видим, что наши польские друзья придумали – марш людей с неограниченными возможностями или какое-то любое другое мероприятия. Сколько уже было этих маршей. Я забыл принести скриншоты вам. Они же даже нам пишут – «требуем», «делаем», «выходим». Вам не кажется, что нами управляют? Да, я знаю Степу Путило довольно хорошо, но вопрос уже даже не в нем. Именно от нашего с вами сознания зависит то, какую информацию принимать за истинную, а какую – за ложную.

О том, что протестующие нарушают закон

- Организовывая массовые мероприятия, люди, которые за ними стоят, да, я не буду выдавать вам ни гостайну, ни служебную тайну, толкают участников не на выражение гражданской позиции, а на нарушение закона. Возьмем, к примеру, марш, который состоялся 1 ноября. Собралось около трех тысяч человек. Было очень сложно посчитать. Толпа двигается хаотично, уплотняется, стягивается, но вопрос ведь не в этом. Людей же призывали идти по проезжей части, но в этом не было никакой необходимости. И знаете почему? Если смотреть с точки закона, то блокирование движения – статья 23.34. И это минимум. А максимум – 342-я статья Уголовного кодекса. Вы понимаете это? Они же сознательно принуждали к этому делу.

О гибели на Пушкинской Тарайковского

- В настоящий момент расследование гибели Тарайковского осуществляет СК. Так они проводят сложные экспертизы и другие мероприятия, о которых я не буду рассказывать вам. Все события, поверьте, станут известны, но на все нужно время. Данная трагедия – информационый повод. И меня все обстоятельства эти очень возмущают, особенно в деятельности журналистов. Им не важно, кто и как погиб. Они фамилию даже забыть могут. Именно следствие нам даст ответы на вопросы касаемо данной смерти.

Об отключении интернета

- Интернет отключают на законных основаниях и по требованию государственных органов. Под интернетом подразумевается мобильная связь, а стационарный продолжает работать. Что касается 9, 10 ,11 августа, то у нас в принципе проблемы был в жизнедеятельности страны. И в банковском секторе, и в других. Но что касается отключения интернета, то это та мера, которая применялась и будет применяться, если это необходимо.

О работе журналистов

- Вы считаете, что работе журналистов мешают? Но у нас есть закон о СМИ, в котором четко обозначено, что должно быть у журналиста, как он должен быть одет, что он должен делать или не делать. Этот вопрос не ко мне. Я не министр информации, я – правоохранитель.

О бело-красно-белом флаге

- Я не историк, повторяю, я – правоохранитель. Национальный символ для меня тот, который установлен законом. И для меня есть незарегистрированная символика. Если мы возьмем бело-красно-белый флаг, то он является именно незарегистрированной символикой. У нас есть государственный красно-зеленый флаг.