СК: Возбуждено уголовное дело в отношении четырех работников БМЗ

В СК рассказали, что было возбуждено уголовное дело в отношении четырех работников БМЗ Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Следственном комитете Беларуси рассказали, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 342 – организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, - в отношении четырех работников Белорусского металлургического завода. Информация об этом была размещена на официальном сайте ведомства.

- Удалось установить, что 17 августа на территории завода группа людей из его работников, которые были настроены агрессивно, остановила движение техтранспорта, осуществлявшего доставку сырья в цеха. Это привело к нарушению работы на заводе, а также причинению ущерба, - пояснили в СК.

И добавили, что информация о случившемся сразу же поступила в УСК по Гомельской области.

- Следователи сразу же приступили к выяснению деталей того, что произошло. В процессе проверки было опрошены более 100 человек, отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на территории завода. Также следователи смотрели и те записи, которые были размещены в интернете, - сообщили в СК.

На данный момент, согласно информации ведомства, с участием четырех подозреваемых проводятся следственные действия, чтобы установить все детали случившегося.

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В ведомстве добавили, что для дальнейшего расследования уголовное дело было направлено в СК. (подробности)