В Новополоцке пенсионерка, во время уборки, нашла в квартире фальшивые доллары и принесла их в банк для обмена

Купюру переделали из $5, изменив на ней цифры и текст. Фото: vitebsk.mvd.gov.by

81-летняя новополочанка, во время уборки квартиры, в одной из книг вдруг нашла $50. Находка была вдвойне приятной, ведь произошло это канун ее дня рождения. Ничего никому из домочадцев не сказав, радостная счастливица пошла в банк, чтобы обменять валюту, сообщили в МВД.

В обменнике выяснили, что нарицательную стоимость банкноты искусственно завысили фальшивомонетчики. Саму же купюру переделали из $5, изменив на ней цифры и текст. Позже оперативниками было выяснено, что еще в 2007 году деньги там оставил сын женщины. Он рассказал, что купюрой с ним расплатились за работу.

Вернувшись в нашу страну, новополочанин понял, что доллары фальшивые и просто стал пользоваться купюрой как закладкой для книг. Прошло время. Банкнота где-то потерялась, и он забыл про неё. Сейчас купюру изъяли. Ведётся поиск фальшивомонетчиков.

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