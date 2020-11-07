Адвокаты Максима Знака подали в СК новое ходатайство о прекращении уголовного преследования

Юриста Максима Знака задержали 9 сентября. 18 сентября ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК РБ. Скрин видео: youtube-канал Виктор Бабарико

Адвокаты Максима Знака подали в Следственный комитет новое ходатайство о прекращении его уголовного преследования. Об этом агентству БелаПАН сообщил адвокат Дмитрий Лаевский. Напомним, Максим почти 2 месяца находится в СИЗО

В ходатайстве вновь последовательно обосновано, что Знаком не совершено никаких действий, которые хоть как-то образовывают состав преступления. Он ни к чему не призывал, никого не настраивал против национальной безопасности. «Выражение мнения по правовым вопросам не может являться призывами к действиям, наносящим вред национальной безопасности. Ведь если человек говорит о необходимости верховенства права, то это, напротив, укрепляет национальную безопасность. Высказывания же о необходимости привлечения к ответственности за непропорциональное насилие — это законное требование, оно не может являться поводом для преследования», — отметил Лаевский.

Ранее адвокаты уже заявляли, что член КС подвергался уголовным преследованиям из-за выражения своего профессионального мнения по правовым вопросам и реализации фундаментальных прав. Сейчас, проанализировав череду событий с августа по сентябрь текущего года, защита пришла к выводу, что уголовное преследование Знака возможно связано с принятием «конституционно-правовой позиции по защите конституционного строя» Конституционного суда от 25 августа 2020 года. В ней говорится о неконституционности создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Республике Беларусь.

Адвокаты обосновали, что данную конституционно-правовую позицию «нельзя использовать в качестве доказательства, она выходит за рамками предусмотренных законом полномочий Конституционного суда, а выводы не учитывают конституционное право на свободу объединений и свободу выражения мнения».

Юриста Максима Знака задержали 9 сентября. 18 сентября ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК РБ. В тот же день он, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась на протяжении 10 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Адвокаты члена КС Максима Знака ходатайствуют об изменении меры пресечения

Они указывают на то, что «много заслуживающих доверия людей письменно обратились с ходатайством в СК или передали такое ходатайство защите о том, что готовы лично поручиться за арестованного» (подробности).