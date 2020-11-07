Лукашенко прилетел на пуск БелАЭС

Планируется, что в учебно-тренировочном центре БелАЭС Лукашенко будут докладывать о рабочем процессе по вводу станции в эксплуатацию и её интеграцию в экономику Беларуси. Фото: belta.by

Утром,7 ноября, Александр Лукашенко прибыл в Островецкий район на открытие Белорусской атомной электростанции, сообщает БЕЛТА.

Сперва территорию станции он осмотрел с вертолета.

Кроме официальных лиц из Беларуси, в составе делегации присутствуют госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Планируется, что в учебно-тренировочном центре БелАЭС Лукашенко будут докладывать о рабочем процессе по вводу станции в эксплуатацию и её интеграцию в экономику Беларуси. Президенту озвучат перспективы сотрудничества «Росатома» с РБ в областях ядерной энергетики, науки и технологий, ходе реализации комплексного плана развития региона строительства АЭС.

После этого глава государства познакомится с объектами БелАЭС, в том числе побывает в здании управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт, в соответствии с этапной программой.

В планах поездки присутствие Лукашенко на митинге с участием работников и строителей БелАЭС.

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