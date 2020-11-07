Многие прониклись торжеством события Фото: Святослав ЗОРКИЙ

7 ноября в Беларуси отмечают День Октябрьской революции. Республика Беларусь одна из немногих на постсоветском пространстве стран, которая сохранила эту традицию. Ежегодно на торжественный парад собираются Коммунистическая партия Беларуси, активисты БРСМ, представители общественного объединения «Белая Русь» и другие.

В Минске проходит торжественное мероприятие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Президент не присутствует на празднике. С утра, в День Октябрьской революции, он совершает рабочую поездку в Островец на открытие Белорусской АЭС.

В Минске проходит торжественное мероприятие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но, всё же, он поздравил «дорогих соотечественников с Днём Великого Октября», сообщает пресс-служба президента.

В Минске проходит торжественное мероприятие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Это историческое событие свершилось под знаком важнейших общечеловеческих ценностей - национального возрождения народов и социального равенства людей», - говорит Лукашенко в своём обращении.

В Минске проходит торжественное мероприятие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В поздравлении президент также отмечает, что «впервые наша страна появилась на карте мира как политический субъект, а белорусы сделали решительный шаг к оформлению суверенной нации - народа с богатыми традициями, высокой культурой и законным правом на государственность».