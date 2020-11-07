Александр Лукашенко: Беларусь становится ядерной державой

Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Фото: belta.by

Во время посещения БелАЭС Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны, пишет БелТА.

Телеграм-канал Пул Первого сообщил, что президент уже дал разрешение на подъем электрической мощности энергоблока. Белорусскую АЭС можно считать официально открытой.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой», - сказал Лукашенко. Также в своём обращении к присутствующим он предложил все участки, которые находятся в запустении в белорусских деревнях за символическую цену продавать гражданам.

Лукашенко предложил раздавать пустующие земельные участки. Фото: belta.by

«У нас море хороших хуторов, деревенек. И в этих деревеньках много пустующих усадеб. Надо эти пустующие усадьбы, неухоженные участки раздать людям за копейки», - предложил президент.

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Во время поездки он интересовался у одного из машинистов принципам управления составом (подробности).