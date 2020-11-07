Около 500 белорусских студентов заинтересовались стипендиями Вильнюсского университета

В октябре представители Вильнюсского университета сделали заявление, что поддержат студентов из Беларуси специальными стипендиями Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большое количество белорусских студентов заинтересовано возможностью обучения в Вильнюсском университете по стипендиальным программам. Сайт вуза сообщает, что заинтересовались около 500 человек.

Из этого числа около 90 студентов уже зачислены в университет в срочном порядке из-за политической ситуации в нашей стране. На данный момент в Вильнюсском университете обучается около 150 граждан Беларуси.

Из 500 человек, которые были заинтересованы обучаться в Вильнюсском университете, профессорско-преподавательский состав университета отобрал 72 человека для обучения в бакалавриате, у 56 подписан договор с вузом и 34 студента уже учатся в магистратуре.

В октябре представители Вильнюсского университета сделали заявление, что поддержат студентов из Беларуси специальными стипендиями. Право учиться бесплатно дает им специальная программа ВКЛ (Великое княжество Литовское). Талантливые студенты получают стипендию в размере €200 евро в месяц.

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