Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 ноября 2020 года: почти тысяча новых случаев COVID-19 и 3 смерти за сутки

За все время в Беларуси проведен 2 658 817 тестов. Кстати, белорусские экспресс-тесты на коронавирус уже продают в аптеках страны Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство здравоохранения опубликовало в своем телеграм-канале актуальную информацию о числе зараженных коронавирусом в Беларуси.

На 7 ноября в стране зарегистрировано 105 283 случая COVID-19. Прирост за сутки - 997 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 90 058 пациентов (+503 за сутки).

«За время распространения коронавирусной инфекции скончался 1004 человека. А за последние сутки умерли 3 пациента. Те же, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве. В ведомстве также рассказали, что обновили карантинный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

За все время в Беларуси проведен 2 658 817 тестов. Кстати, белорусские экспресс-тесты на коронавирус уже продают в аптеках страны.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на брифинге в Женеве, заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в ближайшие месяцы будет очень тяжелой.

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Специалист отметил, что поддержание нормы водно-солевого баланса в теле человека - это обязательная часть лечения для заразившихся COVID-19 (подробности).