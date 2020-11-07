Лукашенко про выборы в США: Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией

Лукашенко охарактеризовал президентские выборы в США, итоги которых не подведены до сих пор и в процедуре голосования и подсчета голосов, в которых возник целый ряд проблем Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС Лукашенко охарактеризовал президентские выборы в США, итоги которых не подведены до сих пор и в процедуре голосования и подсчета голосов, в которых возник целый ряд проблем. «Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», - отметил он.

БелТА сообщает, что президент также говорит, что посмотрит, как западные страны в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это делали по отношению к нашей стране. «Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», - предположил Лукашенко.

В то же время он считает, что отношения между Беларусью и США никак не изменятся при любых итогах выборов в Америке. «Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях», - подчеркнул Лукашенко.

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