У восьми баскетболисток из национальной сборной Беларуси нашли коронавирус. Фото: FIBA Europe.

У восьми человек в женской сборной по баскетболу диагностирован коронавирус. Эту информацию порталу TUT.BY подтвердила главный тренер команды Наталья Трофимова.

8 ноября сборная Беларуси по баскетболу должна вылететь в Турцию – там пройдут квалификационные матчи EuroBasket Women 2021 – это чемпионат Европы по женскому баскетболу. Накануне все члены команды сдали тест на коронавирус – зараженными оказались восемь девушек.

Полетят ли наши баскетболистки с Турцию – пока не известно. По правилам Международной федерации баскетбола, они должны уведомить эту организацию о случаях коронавируса в команде. Сегодня туда будет отправлено письмо, и далее федерация может принять какое-либо решение об участии команды в матчах квалификации.

Напомним, количество новых случаев заражения коронавирусом в Беларуси за последние сутки – почти тысяча - это рекордный прирост с начала пандемии.