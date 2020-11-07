Лукашенко: «Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к работе над новой Конституцией». Фото: БелТА.

7 ноября Александр Лукашенко принял участие в запуске Белорусской АЭС. Формально первую электроэнергию атомная станция в Островце начала выдавать 3 ноября. Сегодня мощность энергоустановки подняли до 400 МВт. По традиции, Александр Лукашенко выступил перед трудовым коллективом и сделал ряд заявлений. Помимо прочего он высказался о новой Конституции Беларуси – в последнее время много говорят о ее изменении.

- Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо, - заявил Лукашенко. По его словам ему было предложено два проекта, но он отклонил их: по его словам, они были «слишком мягкими» и не отвечали запросам общества.

- Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту. Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать.

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