На акции солидарности медиков в Минске задержано более 50 человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

7 ноября минские медики вышли уже на традиционную акцию солидарности против насилия. Они вышли на проспект Независимости напротив здания главного корпуса первой городской больницы. Практически сразу на столичном проспекте Независимости начались задержания. К протестующим приезжала колонна характерных микроавтобусов с силовиками, которые задерживали людей. По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», на данный момент в Минске задержано 42 человек. Все они сейчас находятся в Первомайском и Ленинском РУВД. Также в Минске прошел традиционный женский марш. Известны фамилии как минимум троих задержанных девушек: Мария Белякович, Нина Литвинко, Кристина Милош и Ольга Потапова.

Рядом с Первомайским РУВД собралось больше 50 человек - все ожидают находящихся внутри.

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