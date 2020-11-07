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Лукашенко поручил раздать людям пустующие участки «за копейки»

Такое заявление он сделал во время посещения Белорусской АЭС
Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко поручил раздать людям пустующие участки «за копейки».

Лукашенко поручил раздать людям пустующие участки «за копейки».

7 ноября Александр Лукашенко принял участие в запуске Белорусской АЭС. Формально первую электроэнергию атомная станция в Островце начала выдавать 3 ноября. Сегодня мощность энергоустановки подняли до 400 МВт. По традиции, Александр Лукашенко выступил перед трудовым коллективом и сделал ряд заявлений. В частности он высказался о выборах в США и новой конституции. А еще сделал поручение:

- У нас море хороших хуторов, деревенек. И в этих деревеньках много пустующих усадеб. Надо эти пустующие усадьбы, неухоженные участки, а их тысячи гектаров по стране, раздать людям за копейки. Чтобы заплатили, но немного. Чтобы в деревне кто-то дачу построил, кто-то для детей, для стариков, - заявил Лукашенко.