В Ошмянах Audi лоб в лоб столкнулась со скорой, которая везла пациента в больницу.

Все случилось в пятницу, 6 ноября, в Ошмянах, это на западе страны. Было уже темно, на часах – 19:30. Со стороны местного ФОКа в сторону улицы Льнозаводской на Audi ехал 46-летний мужчина. По предварительной информации, в какой-то момент он выехал на встречку и лоб в лоб врезался в микроавтобус Ford – эта была скорая помощь. Медицинской машиной уплавлял 52-летний житель Ошмянского района.

- Находящийся в транспортном средстве пациент был доставлен в учреждение здравоохранения на другом автомобиле скорой помощи. Травм в результате ДТП он не получил. А вот водителя Audi с переломом ребер госпитализировали в реанимацию, сообщает Гродненская ГАИ. Уточняется, что водитель легковушки не был пристегнут.

Известно, что на место аварии вызывали спасателей. Оказалось, что из-за удара у Audi пробило топливный бак и вытекал бензин. А возгорания нельзя было допустить.

Почему случилась авария – сейчас выясняют следователи.