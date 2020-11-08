Видеофакт. В Минске пьяный на Lexus протаранил 5 припаркованных легковушек и попытался скрыться

Нетрезвый водитель во время движения повредил 5 припаркованных вдоль дороги машин. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

О том, что вечером 7 ноября в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести авто, проинформировала пресс-служба УГАИ ГУВД Минского горисполкома в официальном Telegram-канале.

Предварительно установлено, что водитель «Лексуса» двигаясь по Сурганова от Академической улицы в сторону проспекта Независимости совершил столкновение с несколькими авто. Машины были припаркованы на обочине у 7-го дома. Повреждены пять припаркованных легковушек.

Пять легковушек повредил нетрезвый водитель на Lexus. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- После ДТП водитель «Лексуса» попытался скрыться с места аварии. Но вскоре он был задержан сотрудниками ГАИ. В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе.

Как уточнили в ГАИ, у водителя Lexus, виновника аварии, были очевидны признаки опьянения, поэтому его доставили в больницу на медосвидетельствование.

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