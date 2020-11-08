В Минске пропал 28-летний парень с расстройством личности

28-летний Павел страдает расстройством личности. Фото: МВД.

О том, что милиция Минска объявила в розыск 28-летнего Павла Александровича Коржова, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте «Разыскивает милиция».

Известно, что молодой человек 4 ноября ушел из дома и пропал. Родные обратились в милицию и минчанина объявили в розыск.

- На вид разыскиваемому Павлу Коржову около 25 лет. Он высокого роста - около 175 - 180 сантиметров, худощавый, с вьющимися темно-русыми волосами. Из дома ушел в черной курке, брюках цвета милитари, кофте, кроссовках и кепке. Из особых примет: родимое пятно на шее, шепелявость. Молодой человек инвалид, он болеет расстройством личности, - сообщили приметы в милиции.

Если вы узнали мужчину на фото, позвоните «102».

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