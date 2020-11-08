Глава БПЦ о насилии и протестах: Справедливо ли возлагать вину за происходящее сейчас в Беларуси «только на одну сторону»?

Митрополит Вениамин призвал, чтобы те, кто превысили свои полномочия, поступили несправедливо, прежде всего, покаялись в своей душе и помолились. Фото: БелТА.

На проповеди в минском соборе иконы Божьей Матери патриарший экзарх Беларуси заявил, что православной церковью осуждаются «всякий грех, беззаконие, насилие, несправедливость и неправда», проинформировало агентство БелаПАН со ссылкой на видео, опубликованной на портале Белорусского экзархата РПЦ.

Так митрополит Вениамин рассказал, что в Беларуси сегодня люди зачастую хотят услышать от церкви обличающие грех и беззаконие слова. И добавил, что «церковь должна сказать свое слово». И это должна быть «правда, основанная на евангельском учении, а не только на понятии человеческой справедливости». Затем глава БПЦ сделал заявление о поствыборной ситуации в Беларуси:

- По слову синода Белорусской православной церкви, мы осуждаем всякий грех и всякое беззаконие, осуждаем насилие, несправедливость, осуждаем всякую неправду, - перечислил священник и заметил. - Но мы и не только осуждаем, а вместе с тем скорбим и молимся, чтобы Господь это исправил.

Исправить сложившуюся ситуацию, по словам белорусского митрополита, смогут не столько слова, но «соответствующие евангельские дела».

Что касается виновных в кризисе, то глава БПЦ задался вопросом:

- Справедливо ли возлагать вину (Прим.: за происходящее в Беларуси) только на одну сторону», поскольку ситуация «складывается из многих составляющих, - заявил он. - Мы должны преодолевать всякое зло, свидетельствовать против зла, но зло мы побеждаем добром.

Выход из ситуации митрополит видит в вере и следовании духовному закону, которые смогут объединить белорусов и «все расставить на свои места».

- Если руководствоваться только одним законом, то белорусы станут самыми несчастными людьми. Однако и без закона нельзя, поскольку, как говорилось в Ветхом Завете, преступник должен быть наказан. И тот, кто превысил свои полномочия, тот, кто поступил несправедливо. Пусть, прежде всего, в своей душе он покается, помолится, а если Богу будет угодно, то понесет и наказание по линии государственной. Но требовать око за око, зуб за зуб в нашем сегодняшнем мире будет неправильно, - заключил митрополит.

Резюмируя, глава БПЦ предположил, что для того, чтобы произошло примирение в обществе, необходимо будет совершение соответствующих шагов навстречу «по-человечески».

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