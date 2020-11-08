С развлекательной зоной, фудкортом и концертом белорусских звезд: под Минском пройдет провластный автопробег

Участники провластного мероприятия готовятся к автопробегу под Минском. Фото: БелТА.

О том, что в воскресенье, 8 ноября, под Минском готов стартовать провластный автопробег под девизом «За единую Беларусь», сообщило БелТА.

Чтобы обозначить свою колонну участники автопробега использовали государственный флаг Беларуси: его крепили на багажник, капот, на древки скотчем и на специальных присосках к боковым стеклам авто. У некоторых участников были и плакаты «За единую Беларусь».

Автомобилисты провластного автопробега едут с госфлагами на капотах, багажниках и на древках из окон. Фото: БелТА.

Как сообщалось ранее маршрут провластного пробега непродолжительный: стартуют от аэродрома «Липки» (аэропорта совместного базирования МЧС, ДОСААФ и авиации общего назначения на восточной окраине Минска - Ред.), проследуют по МКАДУ и затем вернутся обратно на точку старта.

Для участников провластного автопробега организованы развлечения, фудкорты и концерт звезд эстрады Беларуси. Фото: БелТА.

Машины тронутся места в 12.00 часов, за час до этого для участников провластного мероприятия уже начнут работать развлекательные зоны и фудкорты. Планируется, что маршрут автопробега займет не более двух часов, и к 14.00 часам они успеют вернуться к началу концерта, на котором выступят звезды белорусской эстрады.

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