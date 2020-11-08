В Минске с утра 8 ноября снова проблемы с мобильным интернетом

В воскресенье, 8 ноября, в Минске замедлили интернет раньше обычного. Фото: pixabay.com.

Можно сказать, что уже традиционно по воскресеньям в Минске фиксируются проблемы с доступом в сеть. Так же и 8 ноября, с самого утра мобильный интернет стал «зависать».

В пресс-службе белорусского оператора А1 сообщили, что проблемы с мобильным интернетом не связаны с техническими неполадками. Причиной стало искусственное снижение пропускной способности сети. Это произошло по распоряжению уполномоченных госорганов.

- Доступ к мобильному интернету ограничен в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами, - подчеркнули в пресс-службе.

Как рассказали читатели «Комсомолки», проблемы с интернетом в Минске начались с 10.00 утра - и, похоже, это самое раннее отключение интернета с начала протестов. Также нам сообщают и о некоторых проблемах с доступом в сеть с домашнего интернета в регионах. Заметно снижена скорость, некоторые сервисы вовсе не открываются.

- Доступ к сети интернет ограничен в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности. Это привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации, - пояснили в пресс-службе МТС.

Напомним, сообщения о проблемах с интернетом регулярно поступают от пользователей именно во время протестных акций по воскресеньям, которые происходили в Беларуси в августе, сентябре, октябре и продолжаются в ноябре.

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Провайдер сообщает, что общее время некорректной работы сервиса составило 19 часов 27 минут (подробности).

В Минске проблемы с мобильным интернетом, операторы объясняют это «распоряжением уполномоченных органов».

О том, когда связь нормализуется, обещают сообщить дополнительно (подробности).