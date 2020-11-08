Не успели открыть, как закрыли: В Минске на вход и выход закрыли все станции новой третьей линии и еще 5 станций метро

В Минске 8 ноября закрыли ряд станций столичной подземки. Фото: Юлия ВОЙЦИЦКАЯ

О том, что утром в воскресенье, 8 ноября, в Минске вновь закрыли ряд центральных станций метро, проинформировала пресс-служба метрополитена в официальном Telegram-канале.

На вход и выход уже в 11.10 часов закрыли все станции третьей линии: «Ковальскую слободу», «Вокзальную», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейную площадь». Кроме того, так же на вход и выход закрыли и еще пять станций других веток «Октябрьскую», «Купаловскую», «Площадь Победы», «Немигу» и «Фрунзенскую».

- Станции закрыты с целями обеспечения безопасности пассажиров. На данных станциях поезда следуют без остановки, - уточнили в пресс-службе минского метро.

Проблемы и еще на одной станции метро «Площади Ленина», здесь закрыт вход во второй вестибюль - со стороны площади Независимости. Хотя поезда все-таки останавливаются.

В метрополитене принесли извинения за временные неудобства.

Напомним, третью ветку метро для пассажиров открыли только 7 ноября.

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