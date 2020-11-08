В Витебске будут судить мужчину, который ударил милиционера, когда тот задерживал девушку на протестной акции

Витеблянин ударил милиционера, который задерживал девушку на акции протеста. Фото: СК.

О том, что завершено расследование и в суд направлено уголовное дело о насилии в отношении милиционера на протестной акции в Витебске, сообщила пресс-служба СК.

Инцидент произошел в областном центре еще 6 сентября. Днем на протесте на улице Правды в Витебске правоохранители задерживали женщину, одну из участниц несанкционированного мероприятия. За девушку заступился 33-летний мужчина, он не менее двух раз ударил милиционера: один раз в голову.

- Нарушителя задержали спустя некоторое время. Он находится под стражей, - уточнили в пресс-службе.

Дело направлено в суд, у следствия есть видео конфликтного инцидента, а также показания свидетелей и потерпевшего. Витеблянину предъявлено обвинение по 364-ой статье УК Беларуси. По статье о насилии в отношении сотрудника ОВД максимальное наказание - лишение свободы до 6 лет.

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