Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 ноября 2020 года: за сутки три смерти и 996 зараженных

Коронавирусом в Беларуси заразились более 105 тысяч человек. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Минздрав Беларуси сообщил обновленную статистику по коронавирусу на 8 ноября. Об этом пресс-служба ведомства написала в официальном Telegram-канале.

-В Беларуси на 8 ноября выздоровели и выписаны 90 тыс. 998 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - сообщили в Минздраве.

На восксесенье, 8 ноября, в стране зарегистрированы 106 тыс. 279 человек с положительным тестом на COVID-19. Это на 996 больше, чем в предыдущий день. Всего проведено 2 млн. 689 тыс. 137 тестов.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1007 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией. Трое из них - за последние сутки.

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