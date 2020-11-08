Фотофакт. В Минске такси на скорости влетело лоб в лоб в городской автобус

Такси столкнулось с автобусом в Минске. Фото: МЧС.

Серьезное ДТП с пострадавшим произошло в белорусской столице ночью в субботу, 7 ноября. Подробности сообщила пресс-служба МЧС.

Авария случилась около 03.50 часов в Минске на улице Каменногорская. В МЧС позвонили очевидцы, которые рассказали что на дороге столкнулись такси и городской автобус.

В аварии пострадал таксист, его деблокировали спасатели. Фото: МЧС.

- Прибывшие по вызову спасатели установили, что на автодороге произошло столкновение легкового такси «Шкода Рапид» и автобуса МАЗ. В легковом автомобиле был заблокирован водитель. Его деблокировали из поврежденного авто с помощью специнструмента, - пояснили в пресс-службе.

Пострадавшему таксисту потребовалась госпитализация. О пострадавших в автобусе не сообщается. Кроме того, уточняется, что спасатели так же провели смывку топлива с проезжей части.

Столкновение такси и автобуса произошло в Каменной Горке. Фото: МЧС.

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