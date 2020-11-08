В Вилейском районе 6 человек заболели коронавирусом по второму разу

Стало известно о заболеваемости коронавирусом в Вилейском районе Беларуси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилась информация по заболеваемости коронавирусом в Вилейском районе. Данные, озвученные на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией с распространение коронавируса Вилейского райисполкома, опубликовал местный ресурс peramoga.by.

Так сообщается, что с начала пандемии в районе выздоровели и были выписаны из больниц 668 пациентов, перенесших коронавирус. Общее число инфицированных при этом не уточняется.

Также журналистам рассказали, что на первую неделю ноября 2020-го года 133 человека в Вилейском районе болеют коронавирусом. Причем 6 пациентов инфицировались коронавирусом повторно.

- По данным медицинских наблюдений, во время второй волны больше всего болеют люди в возрасте от 55 до 59 лет, - прокомментировали в штабе.

Беспокоятся в райисполкоме и о завершении школьных каникул. Детей и взрослых после недельного перерыва в учебе будут пускать в школы по пропускному фильтру, с замерами температуры, дезинфекцией, организовав дополнительные влажные уборки в помещениях для профилактики.

Напомним, население Вилейского района составляет около 47,4 тысячи человек. Если суммировать цифру выздоровевших с болеющими на данный момент (Прим.: 801 человек), то получится, что в регионе коронавирусом заразился минимум каждый 59-ый житель.

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