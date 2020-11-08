Погода в Беларуси на 9 ноября: ночное похолодание и сильный туман утром

Понедельник, 9 ноября, в Беларуси будет туманным. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на выходных 7 - 8 ноября в Беларусь придет похолодание.

С такой же холодной температуры в Беларуси начнется и вторая неделя ноября, сообщили в Белгидромете.

Так на понедельник, 9 ноября, ожидается характерная для этого времени года погода. Еще ночью температура будет холоднее чем еще неделю назад: в среднем 1… 6 тепла по стране, но в северных регионах всего -2… 0 градусов.

При этом ожидается неустойчивый ветер 3 - 8 метров секунду. А в утренние часы и ночью - туман в отдельных областях республики.

В целом понедельник, 9 ноября, будет прохладным облачным днем с небольшими прояснениями. Если и возможны небольшие осадки, то только непродолжительный дождь на северо-востоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Протесты в Беларуси, последние новости на 8 ноября 2020: что происходит в стране в 13-е воскресенье после выборов.

8 ноября - 13-е воскресенье подряд, когда люди, не согласные с действиями власти, выходят на марши. А сторонники власти несколько выходных подряд организовывают автопробег (подробности).

На выходных 17-18 октября выпадет первый снег. А какой будет зима в Беларуси 2020-2021 года?

Мы собрали последние прогнозы и проверенные народом приметы о скорой зиме в Беларуси (подробности).