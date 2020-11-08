Лже-бизнес, долги, рассрочки: в Витебске брат и сестра из России мошенничали по-крупному

Брат и сестра из России попались на мошенничестве в Витебске. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Витебске передали в суд дело о семейном мошенническом бизнесе. Брат и сестра, оба граждане Российской Федерации, обманули доверчивых людей в общей сложности более, чем на 105 тысяч рублей.

Россияне использовали разные схемы отъема денег у населения. 38-летний мужчина с мая 2011 по сентябрь 2018 просто просил одолжить ему денег. Разным людям он рассказывал разные легенды о том, для чего ему понадобилась крупная сумма: на строительство дома, на покупку машины или квартиры, на развитие бизнеса… Ни один из кредиторов свои деньги обратно не получил, мужчина все потратил на собственные нужды.

В 2016 году вместе с сестрой россиянин организовал бизнес. Женщина зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Она предлагала строительство домов и бань из бруса. Клиентов искала по объявлениям в интернете, цены предлагала значительно ниже рыночных. На заманчивое предложение попадались люди из разных регионов страны. Брат и сестра заключали с ними договора, брали предоплату, но строительство так и не начинали. Клиентов некоторое время водили за нос, ссылаясь на проблемы с лесопилкой и стройматериалами, а потом просто переставали выходить на связь.

Нескольких своих знакомых мошенники уговорили купить для них мобильные телефоны в рассрочку. Телефоны брат и сестра продали, а выплачивать рассрочку пришлось их доверчивым знакомым.

-Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2, 3 и 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении его сестры - 27-летней россиянки - выделено в отдельное производство, она объявлена в розыск, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.