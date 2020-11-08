В Могилеве погода бьёт рекорды: таким теплым ноябрь в последний раз был шесть лет назад

В Беларуси погода бьет собственные рекорды шестилетней давности. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Могилевские синоптики зафиксировали сразу несколько температурных рекордов в один день – 7 ноября. В самом областном центре воздух в этот день прогрелся до 12,1 градуса со знаком плюс. Это больше, чем рекорд шестилетней давности – в 2014 году в Могилеве термометры показывали 11,8 градуса.

Теплее, чем шесть лет назад, было в этот день и в Костюковичах (13,8 против 13,1), в Славгороде (13,5 против 13 ровно), в Мстиславле (12,4 против 11,8). В Горках столбик термометра поднялся до 12,2 градуса, а в 1996-м году в этот день было всего 11,4. В Кличеве в субботу было 12,9 тепла, тогда как в 1997-м в этом райцентре зафиксировали рекордные на тот период 12,8.

Абсолютный же температурный рекорд дня 7 ноября в Беларуси был зафиксирован в Лунинецком районе Брестской области. Тогда там было почти по-летнему – 19,8 градуса тепла, пишет МогилевОнлайн.

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