В Минске предупредили о возможном ухудшении качества воды из-под крана

В некоторых районах Минска из кранов будет течь некачественная вода. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Минскводоканал предупредил, что в белорусской столице возможно ухудшение качества воды. Это грозит не всему Минску, а жильцам некоторых районов, и связано с произошедшей 8 ноября аварией.

Как сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на пресс-центр предприятия «Минскводоканал», проблема с водой из-под крана может возникнуть у потребителей, проживающих в квартале улиц Ротмистрова, Селицкого, Бачило и Шабаны.

Авария водопроводной сети произошла в деревне Климовичи. Сейчас специалисты заняты проведением аварийно-восстановительных работ.

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