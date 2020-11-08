В Минске 8 ноября задержали Мисс Беларусь-2008 Ольгу Хижинкову, легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина

Ольга Хижинкова, Мисс Беларусь-2008, задержана в Минске. Где она сейчас, не известно. Фото: личная страница Хижинковой в ФБ.

В Минске 8 ноября произошли задержания. По официальным данным, в отделения милиции доставили около 10 человек «для допроса по поводу их участия в несанкционированных мероприятиях», сообщает со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич портал WN. Правозащитные организации в то же время сообщают о почти двух сотнях задержанных.

Среди задержанных известные белорусы: мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

Факт задержания Ольги Хижинковой подтвердил «Комсомолке» ее супруг Иван Морозов. Сейчас он едет из Витебска в Минск, чтобы выяснить, что произошло с его женой. Где находится Ольга в данный момент, ее муж не знает.

Ольга Хижинкова – известная модель. Она стала победительницей конкурса красоты Мисс Беларусь в 2008 году, участвовала в конкурсе Мисс Мира. Работала в Национальной школе красоты.

Спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин в момент задержания были в машине на одной из парковок в центре Минска, по сообщениям очевидцев пишет Онлайнер. Спортсменов, по информации издания, задерживали жестко, силовики стянули им руки. Куда увезли Кравченко и Ганина, также пока неизвестно.

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