В Минске мобильный интернет снова работает в полном объеме, его отключали на время акций протеста

В Минске мобильные операторы восстановили качество мобильного интернета, несколько часов с ним были перебои. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Минске пользователи снова могут получать услуги мобильного интернета в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба компании А1.

«По состоянию на 16.45 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме», - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что утром в белорусской столице начались перебои в работе мобильного интернета – пользователи отмечали проблемы с доступом в сеть, «зависание», снижение скорости. Провайдеры сообщали, что это не связано с техническими неполадками. Качество мобильного интернета было ухудшено сознательно, согласно «распоряжению уполномоченных органов».

Перебои с мобильным интернетом фиксируются в Минске в дни, когда предполагается проведение мирных акций протеста. 8 ноября ухудшение качества мобильного интернета было отмечено раньше, чем в другие дни – уже около 10 утра.

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