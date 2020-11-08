С флагами и шашлыками: как в Минске 8 ноября прошел провластный автопробег «За единую Беларусь»

В Минске прошел провластный автопрбег. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

8 ноября в Минске прошел провластный автопробег «За единую Беларусь». Автомобили с государственной символикой собрались на аэродроме Липки, потом проехали по минской кольцевой автомобильной дороге (это заняло около двух часов) и вернулись в точку старта. Здесь были организованы фудкорт, развлекательные зоны, концерт звезд белорусской эстрады.

Как сообщает ОНТ, в автопробеге приняли участие не только минчане, но и жители разных регионов страны. Колонны автомобилей, украшенных красно-зелеными флагами, съехались из Гомеля, Могилева, Гродно, других населенных пунктов. Среди участников автопробега были и россияне, отмечает телеканал.

В то же время на мирных акциях протеста, по данным правозащитных организаций, 8 ноября были задержаны более 200 человек. Среди них – известные спортсмены и Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова.

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Автопробеги в поддержку Александра Лукашенко проводятся уже не первый раз по разным маршрутам. Участников одного из них сводили на экскурсию в школу, где учился Лукашенко (ПОДРОБНОСТИ).

Что происходило в Минске и регионах 8 ноября, читайте в онлайн-трансляции «Комсомолки».

Участники автопробега собрались на аэродроме Липки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Колонна проехала по МКАД. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Автомобили были украшены государственной символикой.

Для участников автопробега организовали фудкорт. Фото: Виктор ДРАЧЕВ