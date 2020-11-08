Грабитель с ножом отобрал деньги и сказал «Спасибо!». В Бобруйске осудили мужчину, который напал на водителя

Вежливого грабителя отправили за решетку на 8 лет. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Бобруйске осудили мужчину, который с ножом напал на водителя. Историю, которая произошла весной, рассказывает «Коммерческий курьер».

Неизвестный напал на 65-летнего жителя Бобруйска, когда тот, сделав покупки в магазине, садился в свою машину. Вооруженный ножом незнакомец попытался вытащить водителя из автомобиля, тот сопротивлялся. Налетчик оцарапал ему палец ножом. Когда водитель спросил, что нужно преступнику, тот потребовал… десять рублей. Получив купюру, поблагодарил водителя, сказав «Спасибо, ты меня спас!», и ушел. Пострадавший успел сфотографировать преступника. Нашли его по горячим следам.

Оказалось, нападение совершил 35-летний мужчина, который уже был пять раз судим. В его «послужном списке» - три кражи, нанесение тяжкого телесного повреждения и «наркотическая» статья.

Суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы, сообщает издание.